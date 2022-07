Mid-Am : au nom de la passion

Cette catégorie amateur, réservée aux trente ans et plus, récolte un succès grandissant. Explications avec Jean-Paul Bourdon.

C’est bien connu : le golf est un sport de passionnés. Le succès de la catégorie Mid-Am en est la plus belle preuve. Elle réunit, il est vrai, les belles valeurs de la discipline : l’esprit de compétition, le fair-play et la convivialité. "Globalement, nos tournois sont accessibles aux joueurs et joueuses amateurs de plus de trente ans ayant un Handicap inférieur à 24. Elle sont organisées tout au long de l’année – y compris au cœur de l’hiver - dans plusieurs clubs belges. Au programme : des épreuves en simples et en double (jouées généralement en stroke-play) et, en prime, beaucoup de bonne humeur" résume Jean-Paul Bourdon, organisateur et locomotive de cette catégorie sponsorisée par la Banque Nagelmackers.

Les meilleurs joueurs en décousent, en "singles", sur le Federal Tour, le championnat reconnu par la Fédération. Parallèlement, des tournois sont programmés pour des joueurs de moins bon niveau, en individuel et en équipes, en Belgique et en France.

Et le succès est au rendez-vous. Dans notre pays, le nombre de licenciés (plus de 70.000) est en hausse partout. Et cela se ressent aussi au niveau du Mid-Am, une catégorie désormais reconnue par les instances officielles, au même titre que les juniors ou les seniors.

La semaine dernière, plus de 120 joueurs ont disputé, sur le prestigieux parcours du Ravenstein, l’International Club Championship, parrainé notamment par La Libre Belgique. Rien que du bonheur pour les participants venus des quatre coins de Belgique et même de France et des Pays-Bas. La victoire est revenue à l’équipe de Rigenée mais on lisait le même plaisir sur les visages de tous les joueurs.