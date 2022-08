Le jeune talent belge s'est qualifié pour la phase de match-play du plus grand tournoi amateur du monde!

US Amateur : Adrien Dumont de Chassart dans le tableau final

Le grand espoir belge Adrien Dumont de Chassart, 22 ans, a terminé à la sixième place de la phase préliminaire de l’US Amateur et s’est donc aisément qualifié pour la phase finale qui débute, ce mercredi, sur le parcours du Ridgewood Country Club, dans le New Jersey.

La phase préliminaire se disputait sur deux tours en stroke play (au Ridgewood et à l’Arcola). Le Villersois, qui termine ses études universaitaires aux Etat-Unis avant de passer pro, a fait preuve d’une grande solidité, clôturant les 36 trous à 1 sous le par, à deux petits coups des premiers. Il fait donc partie des 64 joueurs qui se retrouveront dans le tableau final dans un format de match-play.

L’US Amateur est la plus importante compétition amateur du monde. Depuis sa création en 1895, elle a couronné les plus grands champions, dont Bobby Jones, Jack Nicklaus et, bien sûr, Tiger Woods. L’édition 2022 réunissait 312 joueurs. Il n’en reste que 64 !