Masters de Tchéquie : Thomas Pieters deuxième

Après le premier tour, Thomas Pieters occupe la deuxième place du Masters de Tchéquie (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours de l’Albatross Resort, à Prague. Déjà vainqueur deux fois du tournoi en 2015 et 2019, l’Anversois a signé une carte de 65 (-7), réalisant 9 birdies et concédant deux bogeys (dont un sur le dernier trou). Il est à un point du Sud-Africain Louis De Jaeger (-8). Toujours à la recherche de son meilleur niveau après avoir mis le golf entre parenthèses durant six mois, Nicolas Colsaerts a rentré un score de 74.