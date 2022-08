Masters de Tchéquie : Thomas Pieters bien placé

Thomas Pieters est plus que jamais dans la course pour remporter, dimanche, le septième tournoi de sa carrière sur le circuit européen et son troisième Masters de Tchéquie. Après deux tours, l’Anversois pointe à la deuxième place, à trois coups du Malaisien Gavin Green, auteur d’un score phénoménal de 63 (-9). Ce vendredi, Pieters a, pour sa part, rentré une carte de 68 (-4) riche de 4 birdies et vierge de tout bogey. Très à l’aise sur le parcours Albatroos (par 72) qui convient parfaitement à son jeu, le champion belge est idéalement placé et devrait faire parler son expérience tout au long du week-end. “J’ai de bonnes sensations. Je viens de prendre plusieurs semaines de repos. Cela m’a fait beaucoup de bien mentalement. J’ai faim de compétitions. Et je vais évidemment tout faire pour ramener un nouveau trophée à la maison” confiait-il, visiblement confiant. Avec des cartes de 74 et 70, pour un total dans le par, Nicolas Colsaerts n’a pas réussi à passer le cut.