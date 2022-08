Thomas Detry : objectif PGA Tour!

A l’aube du dernier tour de l’Albertsons Boise Open, tournoi du Korn Ferry Tour qui se dispute sur le parcours du Hillcrest Country Club (par 71) dans l’Idaho, Thomas Detry occupe une remarquable sixième place, à cinq coups du leader américain Paul Knowles.

Le champion bruxellois a décidé d’élire résidence aux Etats-Unis durant trois semaines pour disputer les Finals du Korn Ferry qui permettront à 25 joueurs d’obtenir directement une carte pour le PGA Tour en 2023.

L’Albertson Open est la première étape du triptyque. Et, à l’évidence, Thomas Detry se sent pousser des ailes. Lors des trois premières journées, il a rendu des cartes de 67, 66 et 65. Malgré un double bogey sur son dernier trou ce samedi, il totalise 15 coups sous le par et se positionne idéalement pour la bataille dominicale.

Après ce rendez-vous dans l’Idaho, Detry participera aux tournois de Colombus (25 au 28 août) et de Newburgh (1 au 4 septembre).