Tom Weiskopf, figure marquante du golf, est décédé

"Le circuit PGA est attristé par le décès de Tom Weiskopf, une figure marquante du golf", a déclaré Jay Monahan, commissaire du circuit PGA, dans un communiqué, saluant sa carrière de joueur, mais aussi de commentateur et de concepteur de parcours de golf.

"Tom laisse derrière lui un héritage durable dans le golf. Le magnifique swing qu'il a présenté lors de ses 16 victoires en carrière sur le circuit PGA fait encore des émules aujourd'hui, tandis que ses parcours de golf restent des témoignages de son amour pour le jeu", a-t-il ajouté.

L'Américain a remporté 16 victoires sur le circuit nord-américain PGA entre 1968 et 1982 et est arrivé quatre fois deuxième au Masters et une fois, en 1976, à l'US Open.

Son premier succès remonte à l'Open de San Diego en 1969 et son dernier au Western Open de 1982.

"Tu me manqueras, toi et tes histoires", a tweeté l'ancien champion Tom Watson. "RIP mon ami. Le cancer du pancréas a encore frappé".

Weiskopf a gagné deux duels contre la légende Jack Nicklaus, en remportant l'Inverrary Classic de 1972, avec un coup de moins que le 18 fois vainqueur de major, puis dans un playoff à l'Open canadien de 1975.

Mais le sommet de sa carrière fut en 1973 lorsqu'il a remporté le British Open à Troon (Ecosse), soulevant ainsi le Claret Jug, son seul trophée majeur.

Devenu architecte de parcours, Weiskopf a notamment travaillé à la rénovation de Torrey Pines et à la conception de Loch Lomond en Ecosse.