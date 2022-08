Huit Belges relèvent le Challenge à Hulencourt

Le parcours d’Hulencourt, situé à Vieux-Genappe (Brabant wallon) accueillera de jeudi à dimanche le B-NL Challenge Trophy, épreuve dotée de 250 000 euros et disputée en alternance aux Pays-Bas et en Belgique. Huit joueurs belges participeront à ce tournoi rassemblant 156 joueurs dans l’antichambre de l’élite européenne. Le parcours d’Hulencourt, créé en 1988, dispose d’un Championship Course (par 72 de 6591 mètres) idéal pour ce genre de tournoi important dans le cadre du Challenge Tour, alors que le top 20 au classement final de la saison obtiendra son ticket pour rejoindre le DP World Tour. A ce niveau, le meilleur de nos représentants est le Limbourgeois Christopher Mivis, actuellement 22e après avoir terminé notamment deuxième à deux reprises lors de tournois en début de saison en Afrique du Sud. Le joueur de Rinkven aura dès lors une belle carte à jouer à Hulencourt afin de grapiller de nombreux points et remonter quelque peu dans la hiérarchie, alors qu’il ne restera plus ensuite que six épreuves pour clôturer la saison.

D’autres pros Belges auront à cœur de saisir l’opportunité qui s’offre à eux sous forme de wild-card offerte via la Fédération belge de golf. A l’instar de Kevin Hesbois et Giovanni Tadiotto, qui jouent habituellement sur l’Alps Tour cette saison. Mais aussi du néo-pro Jean de Wouters, membre du club de Rigenée après avoir évolué à Hulencourt, et qui fourbit ses armes cette année sur le Pro Golf Tour, tout comme Thibaut Leys. Les Anversois Alan De Bondt et Yente Van Doren, actuellement dans le top 5 de ce circuit, ont préféré quant à eux y rester pour défendre leur position. En l’absence également des meilleurs amateurs belges, repartis dans leur université américaine, le champion de Belgique amateur Nathan Cossement, le Waterlootois Charles Roeland et le jeune Hugo Duquaine (âgé de quinze ans à peine !) auront également la possibilité de se frotter à des pros aguerris. Première mission : tenter de passer le cut, qui retiendra vendredi soir les 60 premiers et ex-aequos pour les deux derniers tours du week-end.

H.F.