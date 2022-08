Thomas Detry bien lancé vers le PGA Tour

Thomas Detry participe, dès ce jeudi, à la dernière manche des Finals du Korn Ferry Tour qui se dispute sur le parcours Victoria National CC à Newburgh (Indiana). Bien lancé pour obtenir une carte pour le PGA Tour l’an prochain, le Bruxellois s’efforcera de soigner son classement afin d’avoir accès à une saison complète sur ce premier circuit mondial. Après les deux premiers tournois, il occupe la neuvième place du classement. Et 25 tickets seront attribués. « Mathématiquement, je suis donc quasiment assuré de faire partie de ce Top 25 mais il sera très important de terminer le plus haut possible afin de pouvoir jouer, l’an prochain, un maximum de tournois» explique-t-il. Pour y avoir disputé plusieurs matches lors de sa période universitaire, Detry connaît bien et apprécie beaucoup le parcours du Victoria. C’est bon signe !