Belle remontée d'Adrien Dumont de Chassart à Paris

Après un premier tour décevant, Adrien Dumont de Chassart est remonté à la septième place des championnats du monde amateurs qui se disputent à Paris. Jeudi, le grand espoir belge avait signé une mauvaise carte de 73 (+2) sur le parcours du Golf National, avec un double bogey sur le trou 18. Ce vendredi, touché dans son orgueil, il a rentré un score exceptionnel de 63 (-9) à Saint-Nom-la Bretèche. Le joueur du Royal Waterloo a réussi 7 birdies et un eagle, affichant haut et fort son talent. Avec 7 sous le par au total, il est désormais à 8 points du Japonais Taziga Semikawa qui mène la danse dans le classement individuel. Par équipe, la Belgique, représentée également par par Matthis Besard et James Skeet, occupe la 12e place.