Leys et Cossement bien dans le coup à Hulencourt

L'Anversois Thibaut Leys et le Brabançon Nathan Cossement (champion de Belgique amateur) ont rentré une première carte de 67 jeudi au B-NL Challenge Trophy disputé sur le parcours d'Hulencourt, à Vieux-Genappe. Ils partagent la 14e place, à quatre coups du leader français Clément Sordet (-9). Christopher Mivis (-1), Giovanni Tadiotto, Kevin Hesbois et Charles Roeland (par), Jean de Wouters (+4) et Hugo Duquaine (+5) devront évoluer à leur meilleur niveau ce vendredi pour passer le cut, qui sera fixé largement sous le par sur ce terrain très sec avantageant les longhitters.