Honorable résultat des Belges aux Mondiaux amateurs

Onzième place au classement par équipe et onzième place pour Dumont de Chassart en individuel

L’équipe belge a terminé à la onzième place des championnats du monde amateurs qui se sont disputés à Paris sur les parcours de Saint-Nom-la-Bretèche et du Golf National. Représentée par Adrien Dumont de Chassart, Matthis Besard et James Skeet, la formation coachée par Michel Vanmeerbeek a clôturé les quatre tours avec un total de 15 sous le par. La victoire est revenue au team italien avec un score de 31 sous le par. Dans la compétition individuelle, Adrien Dumont de Chassart finit également à la onzième place avec un global de 11 sous le par, à six longueurs du Suédois Tobias Jonsson.