Du grand Thomas Detry à Wentworth!

Chroniqueur et spécialiste golf

Après deux tours, Thomas Detry occupe une fantastique troisième place au BMW PGA Championship (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours de Wentworth (par 72), près de Londres. Suspendu vendredi en hommage à la reine Elisabeth II, le tournoi a été limité à trois tours (54 trous). C’est dire si le Bruxellois aura une belle carte à jouer ce dimanche.

Ce samedi, en tout cas, le champion belge était sur un petit nuage. Après avoir clôturé son premier tour à 4 sous le par, il a enchaîné en rentrant une carte de 65, riche de 7 birdies et vierge de tout bogey. Avec un total de 11 sous le par il partage la troisième place avec Rory McIlroy et Rafa Cabrera Bello, à un coup des deux leaders, le Danois Soren Kjeldsen et le Norvégien Viktor Hovland.

A -4, Thomas Pieters a passé le cut de justesse. En revanche, Nicolas Colsaerts (-3) a été éliminé malgré un deuxième tour terminé par eagle et birdie.

Pour rappel, le BMW PGA Championship, doté de 8 millions de dollars de prize money est l’un des tournois européens les plus importants de l’année en Europe.