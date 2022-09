Open de France : victoire de Migliozzi, troisième place pour Pieters

Un magnifique eagle sur le trou n° 14 l’avais relancé dans la course pour le titre mais, malheureusement, Thomas Pieters a enchaîné avec un double bogey sur le 15 où il a envoyé son deuxième coup dans l’obstacle d’eau. À l’arrivée, l’Anversois de 30 ans termine cet Open de France, qui s’est disputé sur le parcours du Golf National (par 71), à une belle troisième place avec un global de -11 (cartes de 67, 70, 66 et 70). De son côté, Nicolas Colsaerts, tenant du trophée depuis son sacre en 2019, a fini à une honorable 26e place. Sans un triple bogey sur le 18 lors du troisième tour, le Bruxellois aurait pu viser un Top 10. Mais il a néanmoins toutes les raisons d’être satisfait de cette semaine où il aura à la fois passé son premier cut de 2022 et retrouvé ses meilleures sensations. La victoire finale est revenue à l’Italien Guido Migliozzi, auteur d’une dernière carte de 62 (avec birdie sur le trou 18) pour un total de -16. Il devance d'un coup le Danois Rasmus Hojgaard, leader depuis le premier jour. À un an de la Ryder Cup, c’est tout le golf transalpin qui sourit.