Links Championship : bon départ de Pieters, Langasque en état de grâce

Thomas Pieters a très bien commencé le Links Championship (DP World Tour) qui se dispute à St. Andrews (Écosse). Lors de ses trois premiers tours, le tournoi a l’originalité de se dérouler simultanément sur trois parcours différents : Kingsbarns, Carnoustie et, bien sûr, le Old Course qui est aussi traditionnellement le théâtre de la dernière journée. Ce jeudi, Pieters évoluait à Carnoustie et a signé une superbe carte de 65 (-7) qui lui permet d’occuper la septième place du classement. De son côté, Nicolas Colsaerts, qui jouait à Kingsbarns, a rentré un score de 70 (-2) avec 5 birdies et 3 bogeys. En haut du classement, c’est le Français Romain Langasque qui occupe la première place. En état de grâce sur le Old Course, le champion azuréen a signé une carte de 61 avec, notamment, deux eagles ! Grand favori du tournoi, Rory McIlroy a dû se satisfaire d’un 68 à Carnoustie. Cette hiérarchie sera plus que probablement bousculée dès ce vendredi. La météo locale prévoit, en effet, une fin de semaine pluvieuse et venteuse et l’on sait combien, dans ces conditions, le jeu sur links est complètement différent. Les organisateurs ont d’ores et déjà prévu d’avancer l’horaire des départs ce vendredi afin de limiter l’influence de la tempête annoncée.