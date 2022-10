Victoire de Fox en Ecosse, Top 30 pour Pieters et Detry bien placé aux USA

Thomas Pieters a finalement terminé à la 28e place le Dunhill Links Championship (DP World Tour) qui s’est disputé sur trois parcours différents à St. Andrews. Après deux premiers tours diamétralement opposés (-7 le jeudi sous le soleil de Carnoustie, +11 le vendredi dans le vent de Kingsbarns), l’Anversois a terminé le tournoi en rentrant des cartes de 64 et 70 sur le Old Course, pour un total de 6 sous le par. La victoire est revenue à Ryan Fox avec un score de 16 sous le par. Le Néo-Zélandais, auteur d’une saison remarquable, précède d’un coup l’Anglais Shinkwin et le Suédois Noren.

À Jackson (Mississipi), sur le PGA Tour américain, Thomas Detry, qui occupait la tête après 36 trous, a connu un troisième tour plus difficile (+2) lors du Sanderson Farms Championship. Au départ de la dernière journée de ce dimanche (7 heures de décalage avec cet état des Etats-Unis), il occupait la 15e place avec un total de 8 sous le par, à sept longueurs du leader américain Mark Hubbard.