Open d'Espagne : Jon Rahm maître chez lui

Jon Rahm a remporté pour la troisième fois, après 2018 et 2019, l'Open d'Espagne (DP World Tour) qui s’est disputé sur le parcours du Club de Campo Villa de Madrid. Grandissime favori, l'Espagnol a outrageusement dominé l’épreuve, terminant avec le score hallucinant de 25 sous le par. Ce dimanche, il a rendu une carte de 62 coups (-9), la meilleure de la journée, grâce à un eagle et huit birdies pour un seul bogey. Le champion basque compte désormais 8 sacres sur le circuit européen et 7 sur le PGA Tour américain. Avant lui, seul Severiano Ballesterops avait remporté trois fois l'Open d'Espagne.