Bon départ de Colsaerts à Valderrama

Grâce à une belle première carte de 70, Nicolas Colsaerts occupe la 21e place du Masters d’Andalousie qui se dispute sur le légendaire et très difficile parcours de Valderrama (par 71). Bien dans son jeu, le Bruxellois a réussi cinq birdies et a concédé quatre bogeys. De son côté, fatigué par ses derniers tournois aux Etats-Unis, Thomas Detry a dû se contenter d’un score de 75 qui l’éloigne provisoirement de la première moitié du classement. Cinq joueurs (Horsey, Kjeldsen, Lee, Angles et Janewattananond) se partagent la tête à 5 sous le par au soir de ce premier tour.