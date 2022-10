Coup double pour Rory McIlroy!

Au sommet de son art, Rory McIlroy a remporté la CJ Cup (PGA Tour) et a, du même coup, retrouvé le trône de numéro un mondial, occupé depuis plusieurs mois par l’Américain Scottie Scheffler. C’est la neuvième fois en l’espace de dix ans que le champion nord-irlandais se retrouve sur la plus haute marche de la hiérarchie, preuve incontestable de sa constance au top-niveau. Pour rappel, il avait accédé pour la première fois au rang de « number one » en mars 2012. « C’est le fruit de beaucoup d’efforts et de sacrifices. Je suis très fier des efforts accomplis avec toute mon équipe » a-t-il confié, très ému en recevant son trophée. A 33 ans, Rory semble avoir retrouvé une deuxième jeunesse. Sa saison 2022 a été très brillante avec quatre succès sur le PGA Tour, le sacre en FedExCup (meilleur joueur de l’année sur le circuit américain) et quatre Top 10 dans les tournois du Grand Chelem. Et il n’entend évidemment pas s’arrêter là. En 2023, il ambitionne ouvertement de renouer avec la victoire dans un Major (son dernier titre remonte à 2014) et -pourquoi-pas ? - lors du Masters d’Augusta, le seul qui manque à son palmarès. Parallèlement, il espère aussi porter l’équipe européenne vers une nouvelle victoire en Ryder Cup.