Dubaï : Fitzpatrick et Hatton prennent la tête

Les Anglais Matthew Fitzpatrick et Tyrrell Hatton ont pris les commandes de la finale du DP World Tour qui se dispute sur le parcours Earth Course du Jumeirah Golf Estates, à Dubaï. Lors du premier tour, ils ont rentré une carte de 65 (-7) et comptent un coup d’avance sur le Suédois Alex Norren.

Déjà vainqueur de l’épreuve en 2016 et 2020, Fitzpatrick a fait très forte impression, signant notamment cinq birdies sur ses cinq premiers trous ! Grand favori, le Nord-Irlandais Rory McIlroy a dû, de son côté, se satisfaire d’un score initial de 71.

Pour rappel, cette finale dotée de 10 millions de dollars réunit les 50 joueurs les mieux classés au ranking du DP World Tour. Elle scellera également le classement de l’année avec, en toile de fond, de solides bonus financiers pour les premiers.

Rappelons aussi que Thomas Pieters a dû déclarer forfait en raison de la naissance imminente de son deuxième enfant. De son côté, Thomas Detry n’a pu entrer dans le tableau final réservé au Top 50. Il avait terminé la saison européenne à la 54e place.