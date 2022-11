Hatton et Fitzpatrick ne se lâchent plus

Matthew Fitzpatrick et Tyrrell Hatton poursuivent leur marche en avant lors de la finale du DP World Tour qui se dispute sur le parcours Earth Course, à Dubaï. Les deux Anglais, impressionnants de régularité, partagent la tête à 12 sous le par, grâce à deux cartes identiques de 65 et 67. Ils comptent trois longueurs d’avance sur l’Espagnol Adri Arnaus et le Suédois Alex Norren. Mais rien n’est évidemment joué. À l’arrière, des champions comme Jon Rahm (-8) ou Tommy Fleetwood (-6) sont en embuscade. Et même Rory McIlroy n’a pas dit...