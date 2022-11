Jon Rahm et Rory McIlroy sacrés à Dubaï

Très solide tout au long des quatre tours, Jon Rahm a remporté la finale de l’édition 2022 du DP World Tour qui s’est disputée sur le parcours Earth Course (par 72), au Jumeirah Golf Estates de Dubaï. L’Espagnol de 28 ans a terminé le tournoi à 20 sous le par avec deux coups d’avance sur le Suédois Alex Norren et l’Anglais Tyrrell Hatton. C’est la troisième fois que le colosse basque s’adjuge ce tournoi après ses sacres en 2017 et 2020. Et c’est aussi son cinquième titre dans un Rolex Serie.

Quatrième de l’épreuve Rory McIlroy a, pour sa part, entériné son succès la Race (le classement annuel européen). C'est la quatrième fois qu'il termine à la première place de ce ranking. Le Nord-Irlandais parachève ainsi une année remarquable où il aura également remporté la FedEx Cup américaine et retrouvé son trône de numéro un mondial.