Le n°1 mondial manquera ainsi le premier tournoi avec une dotation plus élevée du PGA Tour. Le circuit américain a en effet désigné, en octobre, quatre tournois avec un prize money rehaussée. Cette décision a été prise en réaction à la menace représentée par le nouveau et très lucratif circuit saoudien LIV. Les joueurs du PGA Tour peuvent faire l'impasse sur un tournoi super-doté par an. Pour McIlroy, c'est donc le premier de l'année, à Hawaï. Il n'a participé qu'une fois à ce tournoi, en 2019, terminant quatrième. Le Nord-Irlandais, 33 ans, s'est affirmé comme l'un des principaux opposants au nouveau circuit LIV.

McIlroy devrait aussi faire l'impasse sur l'Abu Dhabi HSBC Championship (19-22 janvier) et commencer sa saison au Dubai Desert Classic (26-29 janvier), un tournoi qu'il a gagné deux fois.

Grâce à Scottie Scheffler, Justin Thomas et Matt Fitzpatrick, trois des vainqueurs en Grand Chelem en 2022 s'aligneront à Hawaï.