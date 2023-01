Orange Bowl : magnifique deuxième place pour Savannah De Bock

La jeune joueuse belge Savannah De Bock, 17 ans, n’en finit plus d’étonner la planète golf. Après avoir remporté, l’an passé, le titre de championne d’Europe amateur à Paris, la talentueuse Nivelloise a terminé, ce vendredi, deuxième de l’Orange Bowl qui se disputait sur le parcours The Biltmore, à Miami (Floride). Très solide tout au long de ce virtuel championnat du monde junior, la représentante du Royal Waterloo a clôturé les quatre tours avec un score de +3 (cartes de 73, 73, 68 et 73), à 3 coups de la prodige américaine Anna Davis, 16 ans. Grâce à ce très beau résultat, Savannah De Bock confirme sa fantastique progression. Pour rappel, elle rejoindra l’Université de Géorgie dès l’été prochain pour combiner études et golf de haut niveau.