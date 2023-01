Deux sessions de fourballs ont été disputées au cours de cette deuxième journée. Dans la matinée, le duo composé du Suédois Alexander Noren et de Thomas Pieters a fait jeu égal avec la paire Mansell-Ferguson. Après un départ difficile, la paire belgo-suédoise a égalisé grâce à un birdie sur le dernier trou. Thomas Detry et l’Autrichien Sepp Straka ont quant à eux dû s’incliner par le plus petit écart contre les Anglais Tommy Fleetwood et Tyrell Hatton.

Dans la session de l’après-midi, remportée 3-2 par l’équipe d’Europe continentale, Detry et Straka se sont rachetés en s’imposant (1 up) contre Lowry et Hatton. Pieters et Noren ont connu une session moins heureuse en concédant le point contre Fleetwood et Smith (2&1).

Lors de la dernière journée, douze matchs de simple sont au programme. Thomas pieters sera opposé à Tommy Fleetwood et Thomas Detry à Matt Wallace. La première équipe à atteindre 13 points remportera la Hero Cup. Celle-ci est considérée comme un test en vue de la célèbre Ryder Cup, qui oppose tous les deux ans l’Europe aux États-Unis et dont la 44e édition se déroulera du 29 septembre au 1er octobre 2023 sur le Marco Simone G&CC, près de Rome en Italie.