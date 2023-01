Hero Cup : victoire de l’Europe continentale

En dominant (14,5 – 10,5) son homologue britannique, l’équipe d’Europe continentale a remporté, ce dimanche, la Hero Cup qui se disputait sur le parcours de l’Abu Dhabi GC. Répétition générale avant la Ryder Cup de septembre, le tournoi se disputait en match-play (15 doubles et 10 simples). Le bilan belge est relativement mitigé. Après avoir plutôt bien performé lors des doubles, Thomas Pieters et Thomas Detry ont perdu leurs simples face à Tommy Fleetwood (3&2) et Matt Wallace (2&1). À neuf mois de la Ryder Cup romaine et alors que la saison sur le DP World Tour n’a pas encore commencé, il est évidemment prématuré de tirer trop d’enseignements de cette compétition par équipe. Notons cependant que Pieters et Detry n’ont disputé aucun double ensemble. L’Anversois a été associé au Suédois Alex Noren (1 victoire, 1 nul, 1 défaite) tandis que le Bruxellois a joué avec le Français Antoine Rozner (1 victoire) et l’Autrichien Sepp Straka (1 victoire, 1 défaite). Dès jeudi prochain Thomas Pieters défendra son titre à l’Abu Dhabi Championship (DP World Tour) tandis que Thomas Detry disputera l’American Express Championship (PGA Tour) en Californie.