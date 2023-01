Abu Dhabi : Pieters et Colsaerts éliminés

Tenant du titre, Thomas Pieters n’a pas réussi, ce vendredi, à passer le cut de l’Abu Dhabi Championship, tournoi du DP World Tour doté de 9 millions de dollars. Après avoir rendu une carte de 73 la veille, l’Anversois a signé un score de 72 pour un total de +1. Un double bogey sur le trou 16 (balle dans l’eau) et un bogey sur le 17 ont ruiné ses espoirs alors qu’il avait réussi un bon aller (3 birdies). Cette contre-performance va forcément lui faire perdre quelques places au classement mondial. Nicolas Colsaerts (cartes 75 et 73) a été également éliminé prématurément de ce Rolex Série. En haut du classement, les Italiens Francesco Molinari (qui retrouve la grande forme) et Guido Migliozzi (toujours aussi régulier) occupent la tête avec un total de 10 sous le par avec un coup d’avance sur l’Australien Jason Scrivener. En tête lors du premier tour (64), le vétéran anglais Luke Donald a connu une deuxième journée très compliquée (75).