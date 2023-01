Thomas Detry bien placé en Californie

Désormais installé à temps plein sur le PGA Tour américain, Thomas Detry est bien lancé à l’American Express Championship qui se dispute sur trois parcours à La Quinta (Californie). Après avoir rentré une carte de 69 le premier jour, le Bruxellois a signé un score de 66 (6 birdies, aucun bogey) le deuxième, pour un total de 9 sous le par. Il occupe la 21e place du classement et confirme ainsi pleinement ses ambitions sur le circuit US. Pour rappel, Thomas Detry pointe actuellement à la 17è place de la FedEx Cup, le classement annuel. En haut du leaderboard de cet American Express Championship (8 millions de dollars de dotation), l’Américain Davis Thompson est en tête à -18 (cartes de 62 et 64) avec deux coups d’avance sur l’Espagnol Jon Rahm (deux cartes de 64). Le cut tombera exceptionnellement ce samedi après le troisième tour.