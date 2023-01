Rahm rejoint Thompson en tête; Detry en embuscade

Thomas Detry a rendu une troisième carte de 67 lors du troisième tour de l'American Express Championship (PGA Tour) qui se dispute à La Quinta (Californie). Le Bruxellois a signé six birdies et n'a concédé qu'un seul bogey. Avec un total de 202 coups, 14 sous le par, Thomas Detry se positionne à la 21e place, à neuf coups de l'Espagnol Jon Rahm, numéro 4 mondial et vainqueur du tournoi en 2018, qui a rejoint l'Américain Davis Thompson en tête de l'épreuve. Derrière le duo de leaders pointent le Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout et l'Américain J.T. Poston, à quatre longueurs. LAméricain Scottie Scheffler, N.2 mondial, qui a une nouvelle opportunité de déloger du trône Rory McIlroy, s'il remporte cette épreuve, ne semble pas en mesure d'y parvenir puisqu'il totalise -17 au 9e rang.