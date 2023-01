De Dubaï à San Diego : les Belges sur tous les fronts

Thomas Pieters occupe la septième place provisoire du Dubaï Desert Classic (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours de l’Emirates GC (par 72). Toujours perturbé par la pluie, le tournoi a pris un grand retard et ne se terminera que lundi. Ce vendredi, l’Anversois a terminé son premier tour (interrompu la veille) en rendant une carte de 67 (-5). De son côté, dans une situation analogue, Nicolas Colsaerts a dû se satisfaire d’un score de 71. En haut du classement, les Anglais Richard Bland et Ian Poulter pointent en tête à 8 sous le par mais ils ont déjà commencé leur deuxième tour. Notons que Rory McIlroy et Patrick Reed ont bien commencé l’épreuve avec des cartes de 66.