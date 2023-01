Thomas Pieters retrouve la tête à Dubaï

Thomas Pieters a récupéré la tête du Dubai Desert Classic (DP World Tour) après le deuxième tour disputé ce samedi sur le parcours du Emirates GC (par 72). Après 36 trous, l'Anversois totalise 10 coups sous le par (67 et 67) et partage la première place avec l'Anglais Richard Bland et l'amateur américain Michael Thorbjornsen. Très inspiré, Pieters a notamment réussi la bagatelle de sept birdies sur ses 9 derniers trous, affichant tout son talent sur des fairways redevenus secs après les pluies des deux jours précédents. Bonne nouvelle aussi pour Nicolas Colsaerts qui a passé le cut d'extrème justesse grâce à deux cartes de 71 (-2 au total).