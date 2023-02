Gareth Bale, le swing dans la peau

Mais aucun ne peut se comparer à Gareth Bale. L’ancien fer de lance de Tottenham et du Real voue en effet au golf une telle passion qu’elle a carrément nui à sa carrière sur les pelouses de football. De son propre aveu, le sport de St. Andrews est devenu une obsession. Dans les jardins de sa résidence galloise de Glamorgan, il a même reconstitué, pour ses entraînements privés, les répliques de quelques trous mythiques : le 17 du TPC Sawgrass en Floride, le 8 du Royal Troon ou le 12 de l’Augusta National !

Attaquant complet, à l’aise dans tous les compartiments du jeu, Gareth Bale aurait parfaitement pu concurrencer Leo Messi et Cristiano Ronaldo dans la course aux Ballons d’or. Mais, balle au pied, il n’a jamais exploité réellement son énorme potentiel. Un peu comme s’il avait la tête ailleurs. Et pour cause !

Au Real, où il a remporté cinq Ligues des champions, les socios ne lui ont jamais pardonné de préférer souvent les practices de golf aux terrains de foot. Ils ont encore en mémoire ces photos volées où on le voyait swinguer dans un club huppé de la capitale espagnole alors que ses équipiers s’entraînaient à Valdebebas !

Aujourd’hui, jeune retraité de 33 ans, le Gallois n’a plus à se cacher et peut enfin étancher à plein-temps sa soif de birdies ! Dès ce jeudi, il sera d’ailleurs l’une des grandes attractions de l’AT&T Pro-Am, tournoi du PGA Tour américain qui se déroule sur le légendaire parcours californien de Pebble Beach. Lors de cette compétition originale, créée par Bing Crosby dans les années trente, les meilleurs joueurs professionnels font équipe avec des célébrités américaines. Frank Sinatra, Dean Martin, Sean Connery, Kevin Kostner ont été des fidèles de l’événement, tout comme des stars du sport US comme Joe DiMaggio, Tom Brady ou Michael Jordan. Même les anciens présidents George W. Bush, Gerald Ford et Donald Trump ont fait partie des invités.

C’est dire si Gareth Bale est fier d’avoir été convié à la fête au même titre que Josh Allen, Harris Barton, Aaron Rodgers, Larry Fitzgerald (NFL), Pau Gasol (NBA) ou de nombreuses stars du cinéma ou show-business US comme Bill Murray ou Jason Bateman. Avec son Handicap 2, le Gallois fait clairement partie des meilleurs amateurs en lice. “Il m’a beaucoup impressionné. Il frappe remarquablement la balle et n’a pas beaucoup de points faibles”, a décrété Jon Rahm (n° 2 mondial) qui a récemment partagé une partie d’entraînement avec l’ancien buteur madrilène. “Je crois qu’il peut devenir un vrai champion sur les greens”, a pour sa part commenté Pep Guardiola, coach de Manchester City et également disciple de St. Andrews.

Pour le rendez-vous de Pebble Beach, Gareth Bale fera équipe avec le pro américain Joseph Bramlett. Quant au pro belge Thomas Detry, qui évolue désormais sur le circuit américain, il aura pour équipier l’homme d’affaires irlandais Dermot Desmond. Et rappelons qu’en marge du classement par équipe, un tournoi individuel est réservé aux pros avec 9 millions de dollars à la clé !