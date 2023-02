Bon départ de Nicolas Colsaerts à Singapour

Nicolas Colsaerts a rentré une carte de 70 lors du premier tour du Singapour Classic (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours du Laguna National (par 72). Le Bruxellois a réussi trois birdies et n’a concédé qu’un bogey. Il occupe la 36e place du classement à six coups de l’Anglais Tom McKibbin, auteur d’une superbe carte de 64. Après avoir passé le cut la semaine dernière au Ras Al Khaimah Championship, Colsaerts retrouve peu à peu ses meilleures sensations et espère confirmer en signant un bon résultat dans ce tournoi singapourién. Pour rappel, actuellement 188e au ranking de la Race to Dubaï, le champion belge (qui a reçu une exemption sur le circuit européen pour la saison 2023) a besoin de bons points s’il veut conserver sa carte sur le circuit l’an prochain.