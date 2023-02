Le Bruxelois, 40 ans, a bouclé son 4e et dernier parcours en 70 coups, à deux sous le par, avec quatre birdies pour deux bogeys concédés. Avec son total de 287, il gagne 4 places et termine à 18 coups du vainqueur de ce tournoi du DP Wolrd Tour doté de 2 millions de dollars et disputé au Laguna National.

Ockie Strydom a terminé très fort par une dernière carte de 63 à neuf sous le par pour doubler tout le monde sur les 18 derniers trous. Le Sud-Africain, 38 ans, décroche sa deuxième victoire sur le circuit européen. Il devance le Finlandais Sami Välimäki d'un coup et de quatre le Sud-Coréen Jeunghun Wang et l'Espagnol Alejandro Del Rey, qui se partageaient la tête la veille, ainsi que l'Allemand Marcel Schneider.

A noter le trou-en-un (hole-in-one) de l'Islandais Gudmundur Kristjansson sur le trou numéro 11, un par 3 de 211 mètres.