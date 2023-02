Retour encourageant pour Tiger à Los Angeles

Woods, superstar aux 15 titres du Grand Chelem, a rendu une carte de 69 (-2), qui le positionne au 27e rang provisoire après 18 trous, d’autres concurrents n’en ayant pas encore fini. Longtemps en difficulté avec son putt, souvent un peu trop court pendant une grande partie de la journée, l’Américain de 47 ans a fini fort en réussissant trois de ses cinq birdies aux trois derniers trous, qui l’ont fait passer d’un score positif à négatif, car il avait aussi commis trois bogeys entre-temps.

”J’ai quand même réussi à frapper quelques bons coups. Même si j’ai eu une petite mésaventure au milieu, j’ai su me battre. C’était une belle fin de parcours”, a convenu après coup l’Américain de 47 ans, dont le sourire en disait long sur le plaisir de pouvoir revivre de tels moments.

Il y a quasiment deux ans, non loin de ce site, sis à Pacific Palisades, Woods avait eu un grave accident de voiture dont il est sorti avec plusieurs fractures ouvertes aux jambes, la droite ayant été la plus endommagée, qui ne donnaient guère d’espoir quant à la poursuite de sa carrière. Woods avait su s’en relever. Il avait réussi un retour inespéré en avril 2022 au Masters d’Augusta, avant de jouer au Championnat PGA puis au British Open. Et si on ne l’avait plus revu jouer depuis, c’est parce qu’il a dû soigner une fasciite plantaire.

Également engagé dans le tournoi, Thomas Detry a terminé dans le par (71) avec, sur sa carte, quatre birdies, deux bogeys et un double bogey. Il occupe la 56e place.