En fin d’année dernière, des rumeurs avaient déjà évoqué le possible départ du champion belge vers cette Ligue qui distribue les pétro-dollars à la pelle. À l’époque, l’Anversois avait timidement démenti. Selon plusieurs sources que nous avons contactées ce samedi, il aurait, cette fois, accepté la proposition.

Vainqueur de six tournois sur le circuit européen depuis ses débuts professionnels en 2013, Thomas Pieters est considéré comme l’un des meilleurs joueurs européens du moment. Si son transfert vers le LIV était définitivement confirmé, il s’agirait évidemment d’un coup dur pour l’équipe européenne de Ryder Cup. Pieters faisait en effet partie des candidats à la sélection et on sait que, sauf retournement de situation, les joueurs du LIV ne seront pas les bienvenus, en septembre prochain, sur les greens du Marco Simone G&CC.

Cette semaine, Thomas Pieters, 34e mondial, avait ouvertement regretté, sur Twitter, de n’avoir pas été invité à participer au Genesis Invitational de Los Angeles. C’est peut-être l’élément déclencheur de sa décision.