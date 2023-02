Un fabuleux Top 3 pour Manon De Roey

Avec 5 millions de dollars de prize money, le tournoi saoudien est le mieux doté de la saison du Ladies European Tour. Grâce à ce résultat, Manon De Roey se hisse à la troisième place de la Race to Costa del Sol et se positionne comme une candidate à une sélection au sein de l’équipe européenne de Solheim Cup. Elle va aussi faire, ce lundi, un solide bond au ranking mondial. En trois tournois cette année, elle a déjà emmagasiné plus de 250 000 dollars !