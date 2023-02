Tiger Woods (golf) : 683 semaines

Comment ne pas évoquer le génie américain ? Numéro un mondial moins d’une saison après être devenu professionnel, ce qui était déjà un record, Tiger Woods a marqué les parcours de golf dès 1996. Au total, le lauréat de quinze tournois majeurs sur le circuit a passé 683 semaines en tête du classement mondial. Dont 281 semaines consécutives entre le 12 juin 2005 et le 30 octobre 2010. Aujourd’hui âgé de 47 ans, Tiger Woods est toujours en activité. Il vient d’ailleurs, ce week-end, d’effectuer son retour à la compétition après sept mois d’absence en participant au Genesis Invitational (Los Angeles). Grièvement blessée dans un accident de voiture en février 2021, la légende du golf a drastiquement réduit son calendrier sportif depuis mais espère encore disputer des tournois. Il pointe à la 1 283 place mondiale.

Nicol David (squash) : 448 semaines

Originaire de Malaisie, Nicol David a commencé la pratique du squash dès l’âge de cinq ans. Rapidement repérée pour son talent, elle débute la compétition quatre ans plus tard. La suite sera une succession de trophées. En tout, la joueuse a été sacrée huit fois championne du monde et neuf fois championne d’Asie. En plus d’avoir, entre autres, remporté à huit reprises le British Open, l’un des plus prestigieux tournois de squash. Toutes ces performances lui ont permis de trôner 448 semaines durant sur la plus haute marche du podium, soit près de dix ans. Nicol David, 39 ans, a pris sa retraite sportive au terme de la saison 2018-2019.

Ma Long (tennis de table) : 256 semaines

Actuel deuxième du classement mondial, Ma Long a longtemps trôné en tête du ranking. Pas moins de 256 semaines, dont 136 semaines consécutives (près de trois ans) à partir de mars 2015. Champion du monde en 2015, 2017 et 2019, le Chinois a tout gagné. Dont la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo (2020) et de Rio (2016).

Et dans les sports collectifs ?

Nouvelle-Zélande (rugby) : 743 semaines

Véritable nation du ballon ovale, la Nouvelle-Zélande comptabilise 743 semaines en tête du ranking mondial. Soit une période équivalente à près de quinze ans et demi depuis la création du classement en… 2003 seulement. De novembre 2009 à août 2019, l’équipe des All Blacks, championne du monde à trois reprises (1987, 2011 et 2015), a régné sans partage. Derrière, l’Afrique du Sud suit avec 196 semaines.

Football : 671 semaines

Le Brésil, cinq fois champion du monde, est le pays du football par excellence. Pas étonnant donc qu’il se soit classé aussi souvent en tête de la hiérarchie. La Seleção y est restée 5 102 jours. Soit environ 671 semaines (près de quatorze ans !).

États-Unis (basket-ball) : 480 semaines

Nous ne sommes pas parvenus à mettre la main sur le nombre de semaines exact mais on sait par contre que les États-Unis sont restées dix ans en tête du classement, soit environ 480 semaines. Depuis l’instauration du ranking par la FIBA en 2010 jusqu’au mois de novembre 2022, où l’Espagne a ravi la première place pour. L’Espagne leur a ravi la première position pour 0,9 point.