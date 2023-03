L'Américain Kurt Kitayama, 46e mondial occupe la tête à 9 sous le par avec deux coups d'avance sur son compatriote Jordan Spieth. Malgré des rafales allant à presque 50 km/h, Kitayama (30 ans) a rendu, vendredi, une belle carte de 68, grâce à cinq birdies placés contre un bogey commis.

Le Canadien Corey Conners, qui a réalisé le meilleur score du jour (66), et l'Américain Xander Schauffele suivent à trois longueurs.

"C'est toujours un défi de rester dans le moment présent. J'ai l'impression que lorsque vous faites face à des conditions comme celles-ci, il est facile de laisser les choses vous échapper. Pour moi, il s'agit de rester concentré tout au long de la course", a commenté Kitayama, en quête d'un premier titre sur le circuit nord-américain.

La satisfaction était aussi ressentie par Spieth, triple vainqueur de Majeurs et qui aurait pu se rapprocher un peu plus près encore du leader sans un bogey concédé au dernier trou. "Je pensais que n'importe quel score sous le par serait un bon score", a-t-il dit.

Celui qui faisait la grimace en revanche, c'est Jon Rahm, qui comptait deux coups d'avance sur la concurrence après le premier tour et en accuse désormais six de retard sur Kitayama. Le tout au prix d'un finish en queue de poisson, puisqu'il a commis trois bogeys et un double bogey sur ses cinq derniers trous.

Enfin, Scottie Scheffler, qui peut reprendre à l'Espagnol le trône mondial, le devance d'un coup à la 9e place, à cinq longueurs du leader.