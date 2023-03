Orlando : Thomas Detry toujours dans le Top 20

À l’aube du dernier tour, Thomas Detry conserve sa place dans le Top 20 de l’Arnold Palmer Invitational (PGA Tour) qui se dispute sur le parcours de Bay Hill (par 72), à Orlando. Le Bruxellois a connu un troisième tour très agité avec un aller en souffrance (un double bogey et deux bogeys) et un retour bien plus joyeux (4 birdies sur ses 7 derniers trous). Après 54 trous, il totalise 2 coups sous le par.