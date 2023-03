Le Bruxellois de 30 ans a rentré une dernière carte de 72 (dans le par) pour reculer de cinq places et finir en 24e position avec un total de 282 coups, à deux sous le par. Au classement de la FedEx Cup, il pointe désormais à la 22e place et grimpe à la 75e position du ranking mondial.

Au terme d’un grand suspense, la victoire est revenue à l’Américain Kurt Kitayama avec un score final de 9 sous le par. C’est son premier succès sur le PGA Tour. Il l’a emporté avec un coup d’avance sur le Nord-Irlandais Rory McIlroy et l’Américain Harris English. Au terme de ce tournoi, l’Espagnol Jon Rahm, pourtant décevant à Orlando, conserve sa place de numéro un mondial. Place, cette semaine, à The Players Championship, souvent considéré comme le cinquième Major de la saison et qui se déroulera sur le très spectaculaire TPC Sawgrass, à Ponte Vendra Beach (Floride).