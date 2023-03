Puntacana Championship : Top 10 pour Detry.

Thomas Detry a terminé à la huitième place du Puntacana Championship (PGA Tour) qui s’est disputé sur le spectaculaire parcours du Corales GC (par 72), en République Dominicaine. Nul doute que ce résultat lui laissera un petit parfum de déception. Troisième après trois tours, à un petit coup de la tête et sur un parcours qu’il connaît comme sa poche, le Bruxellois était en effet idéalement placé pour devenir le premier joueur belge de l’histoire à s’adjuger un titre sur le premier circuit américain. Malheureusement, il n’a pas réussi à porter l’estocade, ce dimanche, lors de la dernière journée. Toujours à la lutte pour la gagne après 10 trous, il a cédé sur la fin en concédant notamment des bogeys sur les trous 15 et 16. Il termine finalement le tournoi avec un total de 13 sous le par (cartes de 70, 68, 65 et 72). La victoire finale est revenue à l’Anglais Matt Wallace. Dès ce jeudi, Thomas Detry disputera le Valero Texas Open, à San Antonio.