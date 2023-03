Créé en 2019, ce tournoi réunit les meilleures joueuses amateures mondiales sur le mythique parcours de l’Augusta National, hôte traditionnel du Masters masculin. Ultra-fermé, le club géorgien a longtemps été interdit à la gent féminine. Mais il a beaucoup évolué ces dernières années. Cette compétition s’inscrit pleinement dans cet esprit d’ouverture.

Les deux premiers tours se se disputeront, mercredi et jeudi, sur le parcours de Champions Retreat. Les 30 joueuses les mieux classées auront le privilège de disputer, samedi, le tour final sur les greens de l’Augusta National. Sacrée championne d’Europe l’an passé et considérée comme l’un des grands espoirs du golf féminin européen, Savannah De Bock a prévu de combiner études et golf de haut niveau à l’Université de Georgia. C’est dire si elle sera motivée par ce tournoi qu’elle disputera dans son futur lieu de résidence.