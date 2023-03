Thomas Pieters ne jouera pas le Soudal Open

Comme redouté, Thomas Pieters ne disputera pas le Soudal Open (DP World Tour) qui aura lieu du 11 au 14 mai sur le parcours anversois de Rinkven. Engagé sur le circuit dissident LIV, le joueur anversois participera, aux mêmes dates, à une compétition aux Etats-Unis. Thomas Detry et Nicolas Colsaerts ont, en revanche, confirmé leur présence. Et le tournoi, doté de 2 millions de dollars de prize-money, comptera aussi sur les participations du Danois Thomas Bjorn, de l’Italien Edoardo Molinari, des Allemands Yannick Paul et Marcel Siem et du Français Alexander Levy. D’autres champions européens s’ajouteront sûrement dans les prochaines semaines, tant les points au ranking commencent à compter chers dans l’optique des qualifications pour la Ryder Cup 2023.