San Antonio : Thomas Detry bien placé

Thomas Detry occupe la sixième place provisoire du Valero Texas Open (PGA Tour) qui se dispute sur le Oaks Course (par 72) du TPC San Antonio. Après deux tours, le Bruxellois totalise 6 coups sous le par (cartes de 71 et 67). Il compte cinq coups de retard sur l’Américain Patrick Rodgers qui a signé cinq birdies sur ses six derniers trous. En raison du retard accumulé lors du premier tour, tous les joueurs n’ont pas encore terminé leur deuxième tour. Doté de 8,9 millions de dollars, le Valero Texas Open propose aussi à son vainqueur une wild-card pour le Masters d’Augusta programmé la semaine prochaine. Une belle motivation !