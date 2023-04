Masters : Viktor Hovland et Jon Rahm impressionnent

Toujours diminué à la jambe droite par les séquelles de son accident de voiture de février 2021, Tiger Woods a également souffert, au propre comme au figuré. Sur les fairways en montée, on lisait clairement la douleur sur son visage. L’icône du golf mondial, suivi par une foule très dense, s’est pourtant battu avec obstination. Après un aller décevant, il s’est d’ailleurs repris sur le retour, signant même quelques coups remarquables, comme au temps jadis. Ses birdies aux trous 15 et 16 lui ont même permis de retrouver le sourire et de terminer également à +2, en position d’attente.

En haut du leaderboard, plusieurs favoris affichaient déjà haut et fort leurs ambitions. Le jeune et talentueux Norvégien Viktor Hovland a carrément offert un festival sur ses neuf premiers trous (un eagle et trois birdies) pour terminer à 7 sous le par. Malgré un double bogey (4 putts) sur son premier trou, l’Espagnol Jon Rahm, plus solide que jamais, partageait la tête. Le vétéran australien Adam Scott, l’Américain Xander Schauffele et l’Irlandais Shane Lowry étaient aussi en embuscade à 4 sous le par. Mais, de nombreux joueurs – dont le n° 1 mondial Scottie Scheffler – sont, bien sûr, encore sur le parcours.

Ce jeudi, les conditions climatiques étaient clémentes sur Augusta. L’histoire pourrait être très différente dès ce vendredi avec, au menu, les prémices d’une grande dépression avec de la pluie et du vent. Et la journée de samedi s’annonce encore pire, au point que les organisateurs évoquent déjà la possibilité que le tournoi se termine lundi.