Masters : Thomas Pieters et Tiger Woods passent le cut

Malgré deux cartes au-dessus du par (74 et 73), pour un total de +3, Thomas Pieters pointe à la 49e place et a miraculeusement passé le cut au Masters qui se dispute sur le parcours d’Augusta National. Les fortes pluies tombées, ce samedi matin, sur la Géorgie ont compliqué la tâche des joueurs. Et le cut, qui était longtemps situé à +2, a finalement été fixé à +3 !