Masters : Jon Rahm a gagné pour Seve !

Champion légendaire des années 80-90 et trois fois vainqueur à Augusta, Ballesteros a servi d’inspiration pour de nombreux champions. Rahm est ainsi le quatrième joueur espagnol à s’imposer sur le parcours géorgien. Avant lui, Jose-Maria Olazabal et Sergio Garcia avaient également suivi les traces de Seve.

Grâce à ce succès – son deuxième dans un Grand Chelem après l’US Open 2021 – le colosse basque de 28 ans a récupéré, ce lundi, son trône de n°1 mondial. En affichant une solidité impressionnante, en résistant à toutes les pressions, en se jouant de la météo capricieuse et en signant un dernier tour irrésistible, il a surtout envoyé un message très fort à ses adversaires pour les prochaines années.

Tout avait pourtant bien mal commencé pour J.R. qui, jeudi, concéda un double bogey dès le premier trou. Mais au lieu de l’anéantir, ce contretemps lui donna des ailes. À l’aube du dernier tour, il ne comptait plus que deux coups de retard sur Brooks Koepka, autoritaire leader. On connaît la suite. Rattrapé par l’enjeu, l’Américain s’essouffla rapidement. Rahm, au contraire, sortit le grand jeu. Et ses birdies sur les trous 13 et 14 scellèrent définitivement son triomphe. “Je suis très fier. Les conditions de jeu ont été très difficiles durant ces quatre jours. La tempête de jeudi et vendredi a rendu le challenge énorme. Mais j’ai tenu mentalement… ”

À l’arrivée, le guerrier de Barrika, installé désormais à Scottsdale, a terminé à 12 sous le par avec quatre coups d’avance sur Brooks Koepka et sur l’étonnant Phil Mickelson, 52 ans et revenu de nulle part ! Deux champions du circuit dissident LIV derrière le vainqueur : le PGA Tour doit une fière chandelle à l’Espagnol !

Seul Belge en lice, Thomas Pieters a été très discret, à l’image de ses statistiques (56 % de greens en régulation, 18 bogeys et deux double bogeys). Après avoir passé le cut miraculeusement, l’Anversois termine à la 48e place à 8 au-dessus du par. La nouvelle recrue du LIV devra faire mieux lors du PGA Championship, deuxième Major de l’année, s’il veut conserver son rang de Top 50 au ranking mondial.

Pour Tiger Woods, l’équation est plus compliquée. Après avoir passé le cut (son 22è consécutif à Augusta), l’Américain a été contraint à l’abandon à l’aube de la dernière journée. Sa jambe droite le faisait trop souffrir. Dans les coulisses d’Augusta, beaucoup d’observateurs se demandaient si ce Masters n’allait pas être le dernier de l’icône mondiale du golf, âgée de 47 ans et de plus en plus fragile physiquement. De fait, la planète golf n’est pas prête à voir son héros promener sa misère sur les greens et jouer le fameux match de trop.