Detry et Perez : un bon bulletin en vue de la Ryder Cup

Thomas Detry et Victor Perez ont terminé, ce dimanche, à la treizième place du Zurich Classic, seul tournoi du PGA Tour américain à se disputer dans un format de double (four-balls et foursomes). La paire franco-belge a terminé l’épreuve, qui s’est disputée en Louisiane, avec un total de 20 sous le par. La victoire est revenue au tandem américain formé par Nick Hardy et Davis Riley (-30).