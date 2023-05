Open d’Italie : Pavon part fort, Colsaerts en retrait

Le Français Mathieu Pavon a signé une superbe carte de 63 (-8), lors du premier tour de l’Open d’Italie (DP World Tour) qui se dispute sur le parcours romain du Marco Simone GC (par 71), futur théâtre de la Ryder Cup. Il précède de deux coups l’Allemand Maximilian Kieffer et de trois son compatriote Julien Guerrier et le Chinois Ashun Wu. Seul joueur belge en lice, Nicolas Colsaerts a rentré un score de 75 (+4). Parti du trou n°10, le Bruxellois a plutôt bien négocié ses 9 premiers trous (dans le par) mais la suite fut plus difficile avec notamment deux double bogeys. Il devra sortir le grand jeu ce vendredi pour passer le cut.