Open d’Italie : pas de cut pour Nicolas Colsaerts

En haut du classement, le Français Mathieu Pavon garde la tête avec un total de 9 sous le par (cartes de 63 et 70). Il compte deux coups d’avance sur son compatriote Julien Guerrier et l’Espagnol Adrian Otaegui et trois sur le Polonais Adrian Meronk. Pour rappel, cet Open d’Italie se dispute sur le parcours qui sera l’hôte de la Ryder Cup fin septembre.